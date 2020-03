DEL-Verfahren gegen Kael Mouillierat und Christian Winkler

Von der blinden Seite kam der 32-jährige Ex-NHL-Spieler angerauscht, zog die Schulter leicht gegen den Kopf. Bourque knallte gegen die Bande. Das Drittel spielte er zu Ende, doch danach fiel er mit einer Oberkörperverletzung aus, auch die Reise zum letzten Spiel der Hauptrunde zu den Krefeld Pinguinen (4:1) trat er nicht an. "Das war ein sehr, sehr dreckiger Hit", echauffierte sich Jackson, "er wusste genau, was er tut, denn er ist ein extrem erfahrener Spieler. Das war ein ganz übler Check von ihm. Ich will nicht einmal seinen Namen in den Mund nehmen."