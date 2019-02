Rummennigge will CL-Spiele im Free-TV

Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern hatte zuvor kritisiert, dass der wichtigste Europapokal in Deutschland seit dieser Saison nur noch gegen zusätzliche Bezahlung zu sehen ist. "Wir müssen bei der UEFA alles in die Waagschale legen, damit in Deutschland ab der nächsten Rechteperiode wieder mindestens ein Livespiel, idealerweise ein Topspiel, im Free-TV zu sehen ist", so der Bayern-Boss in der "Sport-Bild".