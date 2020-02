Gladbachs Eberl spricht von "Präzedenzfall"

Bei Guardiola selbst sieht es ähnlich aus. Der Katalane ist mit City bereits Meister und Pokalsieger geworden, was ihn reizt, ist der Henkelpott. Präsident Andrea Agnelli von Juventus Turin gilt als großer Pep-Fan und soll sein Werben direkt nach dem Urteil vom Freitag noch einmal intensiviert haben. Für den laufenden Spielbetrieb hat die Uefa-Entscheidung keinen Einfluss, am Mittwoch in einer Woche trifft City in der Königsklasse auf Real Madrid. "City ist weiterhin sehr stark und konkurrenzfähig", warnte Madrids Trainer Zinédine Zidane, der das Urteil im Sinne der Gerechtigkeit ähnlich zufrieden aufgenommen haben dürfte wie einige Verantwortliche in Deutschland.

Gladbachs Max Eberl sagte bei "Sky": "Ich finde es super, wenn auch bei großen Mannschaften die Regel durchgesetzt wird. Es ist eine drastische Strafe, daraus könnte ein Präzedenzfall werden."

Und es könnte nicht die einzige Sanktion bleiben. Zahlreiche englische Medien berichten, dass die Premier League die zurückliegenden Bilanzen des Vereins ebenfalls überprüft und City neben Punkten sogar die Meisterschaft aus dem Jahr 2014 entziehen könnte. Es kommt etwas ins Rollen – das ist nicht zuletzt Whistleblower Rui Pinto zu verdanken.

