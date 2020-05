Bericht: Champions-League-Finale für 29 August geplant

Sollte dies stimmen, dürfte das Rückspiel der Bayern gegen Chelsea ebenfalls für Anfang August angesetzt sein. Auch für den weiteren Verlauf der Königsklasse soll es schon einen Zeitplan geben: Die Viertelfinals sind laut der spanischen Zeitung "AS" für den 11./12. August und 14./15. August geplant. Die Halbfinal-Partien sollen am 18./19. August und 21./22. August stattfinden. Das Finale ist demnach für den 29. August in Istanbul angesetzt.