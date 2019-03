Bayern gegen Liverpool: Die Ausgangslage

Spannung pur vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen den FC Liverpool. Das Hinspiel in England endete 0:0 – die Ausgangslage ist also klar: Der FC Bayern braucht mindestens ein Tor Vorsprung, bei einem Unentschieden mit mindestens einem Tor wäre der FC Liverpool aufgrund der Auswärtstor-Regel im Viertelfinale. Sollten die "Reds" in München ein Tor mehr schießen als Bayern, wären sie ohnehin weiter. Bei einem 0:0 nach 90 Minuten würde es in die Verlängerung gehen.