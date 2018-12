Der Name Malmö leitet sich übrigens von dem altschwedischen Wort Malmöughe ab und bedeutet soviel wie Sandhaufen. Der EHC auf Sandhaufen-Mission. Für den etatmäßigen Kapitän Michael Wolf und Patrick Hager, einen der Silberhelden der Olympischen Spiele in Pyeongchang, kommt der Showdown in der Liga der außergewöhnlichen Champions noch zu früh, beide können frühestens am Wochenende wieder antreten. Auch die Stürmer Mads Christensen und Jason Jaffray fehlen weiterhin verletzt.

"Dann können wir alles erreichen"

"Wir müssen an die Leistung anschließen, die wir vergangene Woche im Hinspiel gegen Malmö gezeigt haben", sagt Nationalstürmer Yasin Ehliz, "wir müssen klug und clever spielen, keine Konter zulassen. Wenn wir unser Spiel durchziehen, haben wir eine gute Chance."

Schon in der CHL-Gruppenphase trafen München und Malmö aufeinander. Daheim siegte der EHC da mit 3:2, auswärts setzte es aber eine 1:6-Klatsche. "Das wird kein zweites Mal passieren", sagte Stürmerstar John Mitchell, "wenn wir unser Ding durchziehen, Red-Bull-München-Eishockey spielen, dann können wir alles erreichen." Dann wären die nominellen Verlierer in der DEL die Helden der CHL.

Lesen Sie auch: "EHC München verliert Penalty-Krimi gegen Adler Mannheim"