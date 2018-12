FC Bayern: Duell um den Gruppensieg

Mit seinen Bayern will Neuer diesmal besser aussehen als bei der Nations-League-Abreibung in der Johan-Cruyff-Arena. Gegen Ajax, diese ewige Talente-Quelle, die stets auch die Landesvertretung Oranje mit neuen Kräften versorgt. Weil Bayern beim Hinspiel in München mit dem 1:1 das einzige Spiel der Champions-League-Vorrunde nicht gewinnen konnte und Ajax nur zwei Punkte dahinter lauert, rutscht man bei einer Niederlage am Mittwoch (21 Uhr, bei Sky und im AZ-Liveticker) von Tabellenplatz eins.