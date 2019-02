Weil nach dem Premier-League-Duell gegen den AFC Bournemouth an diesem Samstag eineinhalb Wochen lang kein Spiel ansteht, wird Trainer Jürgen Klopp seine Mannschaft für ein paar Tage in Spanien zusammenziehen. "Wir können uns so voll auf das Training konzentrieren, brauchen zwischen den Trainingseinheiten nicht hin- und herzufahren", sagte Klopp am Freitag in Liverpool. "Ich habe damit als Trainer immer gute Erfahrungen gemacht. Es ist einfach gut, mal die Umgebung zu wechseln", sagte Klopp.