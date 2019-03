FC Bayern: Wie spielt Kovac gegen Liverpool?

Die Bayern haben damit wohl eine Option mehr in der Offensive – glücklicherweise. Denn der gegen Wolfsburg sehr stark aufspielende Thomas Müller ist noch für eine Champions-League-Partie rotgesperrt. Franck Ribéry kommt aktuell vor allem als Joker zum Einsatz. Das allerdings ziemlich erfolgreich: Am Samstag bereitete Ribéry die Treffer zum 4:0, 5:0 und 6:0 vor. Das gelang noch keinem Spieler seit der Datenerfassung in der Liga.