Voakes und Gogulla treffen für EHC

München, das am vergangenen Wochenende in der DEL den Startrekord von neun Siegen in Serie eingestellt hatte, kam durch Mark Voakes (7.) und Philip Gogulla (47.) zum Erfolg. In Augsburg, das zuletzt in der Meisterschaft dreimal als Verlierer vom Eis ging, fiel die Entscheidung für Liberec erst nach der torlosen Verlängerung. Thomas Holzmann (57.) hatte die Gastgeber nach der verspielten Führung durch Adam Payerl (19.) immerhin vor einer Nullnummer bewahrt.