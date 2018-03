Schauspieler Adrian Can war früher oft im P1– heute weniger. Der Club laufe seiner Zeit hinterher, meint er. "Man kann sich nicht auf seinem Namen ausruhen." Und so richtig hart ist die Türe längst nicht mehr. Georg Lego ist Chef-Türsteher und seit zehn Jahren beim P1. "Am heutigen Abend kenne ich 80 Prozent der Gäste", sagt er. Es wird begrüßt und gesmalltalkt – aber nicht knallhart aussortiert. Ja, Ausgehverhalten und Technik haben sich verändert. "Heute geht nichts mehr ohne Social Media", sagt der Einser-Chef. Und das funktioniert so: besagte Jungschauspielerin hat ihre rund 800 Instagram-Follower mitgenommen – von der Frage an, was sie anziehen solle, bis auf die Tanzfläche, auf der sie zu "Freed from desire" ausgelassen für die Handykamera performt.

Sebastian Goller will up to date bleiben und hält die Augen offen für neue Kanäle im Social Media. Vielleicht ist es das und die Nähe zum Party-Volk, die ihm helfen werden, das P1 durch die nächsten 34 Jahre zu geleiten.