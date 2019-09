Casino-Event in Baden-Baden Patrick Schwarzenegger: "Ich wurde streng erzogen"

Patrick besucht mit seinem Vater das Oktoberfest 2019

Er selbst komme zwei, dreimal im Jahr nach Deutschland, das nächste Mal, um das Oktoberfest mit seinem Vater zu besuchen. Arnold sei bestimmt zehnmal im Jahr in Österreich und Deutschland - und er liebe es "mir die Dinge zu zeigen, die er hier so liebt". Das Faible des Vaters für Zigarren folgt der Sohn jedoch nur bedingt - "zusammen mit ihm an Weihnachten oder hier in Deutschland mit einem Schnaps, ja". Er greife eher zu Kautabak, das sei besser für die Lungen, und nicht so störend für die Menschen in seiner Umgebung.