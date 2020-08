Aktuell suchen Sie einen Trainer für die Bayern-Amateure. Vielleicht wäre Sebastian Hoeneß ja geblieben und nicht zu Hoffenheim gewechselt, wenn Bayern in die 2. Liga hätte aufsteigen dürfen. Präsident Herbert Hainer hat diese Idee kürzlich geäußert, dass es Zweiten Mannschaften erlaubt sein sollte, höher als in der 3. Liga zu spielen. Ein realistisches Szenario?

Ich bin zunächst einmal froh, dass Herbert Hainer diese Diskussion angestoßen hat. Die Frage wurde über viele Jahre gar nicht mehr gestellt, dabei gibt es einige Ligen in Europa, in denen es anders gehandhabt wird, etwa in Spanien oder Österreich. Und es funktioniert dort ja auch. Deshalb ist die Debatte legitim. Dass die Idee nicht überall auf Gegenliebe stößt, war zu erwarten. Es gibt wahnsinnig viele Vereine, die den Anspruch haben, in der 1. oder 2. Liga zu spielen. Deshalb wird es schwierig, diese Idee zu diskutieren. Es gibt aber für beide Ansichten gute und legitime Argumente.