Obermenzing - Bei einem Unfall am Samstagmorgen, gegen 9.50 Uhr, in Obermenzing werden drei Personen verletzt. Im Bereich der Kreuzung Lochhausener Straße und Mälzereistraße prallten ein Camper und ein Taxi aufeinander. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Camper, in dem ein Ehepaar saß, gegen einen Laternenmast geschleudert.