Nach Schauspielerin Uschi Glas (75, "Fack ju Göhte") im vergangenen Jahr überraschten die Singspiel-Macher Stefan Betz (49) und Richard Oehmann (*1967) in diesem Jahr mit den Schlagerstars Marianne und Michael bei der traditionellen Salvatorprobe am Nockherberg. "Für uns war es sehr gut und eine wunderbare Erfahrung, weil es nicht alltäglich ist, mit Schauspielern zusammenzuarbeiten", schwärmen Michael Hartl (69) und Ehefrau Marianne Hartl (66) nach der Vorstellung im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news. (Hier finden Sie die AZ-Kritik zum Singspiel)