Kafé Fika: Laden in ständiger Veränderung

Die Lampen etwa sind eine Kooperation mit einem Schreiner vom Ammersee, andere Möbel sind aus zweiter Hand. So ist der Laden in ständiger Veränderung. Trotzdem macht das Kafé Fika einen heimeligen Eindruck: Auf den Tischen liegen Zeitungen und Zeitschriften, Bücher zum Auslesen warten im Regal und auf einem Buffet stehen Beerenkuchen, Bananenbrot und Zimtschnecken (jeweils 2,50 Euro). "Es ist uns nicht wichtig, dass all unsere Gerichte schwedisch sind, es geht mehr um das Gefühl", sagt Chefin Claudia Lenhart (26).