Das Forum an der Ecke Cornelius-/Müllerstraße (aus dem vor einem Jahr eine Neuhauser-Filiale wurde) galt immer als sein "Baby, mein Erstgeborenes, an dem mein Herz ganz besonders hängt". Das sagte er in vielen Gesprächen, dieser trotz aller unternehmerischer Erfolge stets so bescheiden und empathisch gebliebene Mensch.