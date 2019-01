7. Gladbach wird mit Hecking Vize-Meister! Reif: "Denkbar, weil der gute, alte Trainer Dieter Hecking ein guter, neuer Hecking geworden ist. Er hat nicht gesagt: Nur ich weiß, wie es geht und ihr alle habt euch danach zu richten. Nein, er hat erkannt: Der einzige, der sich hier ändern muss, bin ich. Meinen höchsten Respekt, da ziehe ich den Hut. Wenn die Bayern sie lassen, wird Gladbach Zweiter. Der Kader ist prima, aber kein Meister-Kader."

8. Eintracht Frankfurt gewinnt die Europa League! Reif: "So lange die Frankfurter, die den Wettbewerb von Beginn an als großen Spaß betrachten, sich ihre Unbekümmertheit und Unbefangenheit erhalten, können sie in Europa alle großen Teams quälen – sogar bis zum Schluss. Für den Höhenflug der Eintracht ist Adi Hütter mitverantwortlich, ein super Trainer, ein super Typ."

Reif: Der VfB Stuttgart steigt nicht ab

9. Nagelsmann scheitert nach seinem Wechsel bei RB Leipzig! Reif: "Nein! Nagelsmann ist ein richtig guter Trainer und ein zunehmend selbstbewusster Typ. Die Frage wird sein: Wie funktioniert das künftig mit Ralf Rangnick? Passt das zusammen? Wird Rangnick mitreden dürfen, wie viel, wann, wie? Nagelsmann wird das im Vorfeld abgeklopft und besprochen haben."

10. Hertha erreicht noch die Champions-League-Plätze! Reif: "Können sie, ja! Dazu müsste Hertha allerdings noch konstanter werden und auch mal Spiele, die nicht so gut sind, Unentschieden spielen oder sogar mal 1:0 über die Zeit würgen. Platz vier ist ziemlich offen in dieser Saison, außer die Bayern müssen sich dorthin retten. Dortmund ist über die Maßen erfolgreich, dann kommen Bayern, Gladbach und Frankfurt – wird also schwierig, aber nicht unmöglich."

11. Der VfB steigt trotz Trainer Weinzierl ab! Reif: "Die zwei Aufsteiger Düsseldorf und Nürnberg haben es am schwersten – unromantisch, aber das ist so. Die beiden sind chancenlos. Die Stuttgarter dagegen spielten in der Hinrunde unter ihren Möglichkeiten, retten sich mindestens in die Relegation. Mit dem Kader, der eigentlich eine gute Mischung hat, kannst du nicht absteigen – Platz zehn müsste Minimum sein. Auch Hannover ist eigentlich nicht so schlecht, aber jetzt stecken sie im Treibsand des Abstiegskampfes."

