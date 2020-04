München - Sie liest momentan viel, lernt Spanisch und putzt selbst. Statt ihrer Putzfrau für 20 Euro die Stunde Anweisungen zu geben, nimmt Ulrike Hübner selbst den Wischlappen in die Hand (das gesparte Geld spendet sie an Artists For Kids). Statt maßgeschneiderte Kleider von Talbot Runhof trägt sie praktische Hauskleidung, statt teurer Friseurbesuche färbt sie die Haare selbst ("Das hat wunderbar geklappt, die Farbe ist richtig schön geworden").