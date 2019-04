Die Münchner Polizei ahndet Ordnungswidrigkeiten wie Wegwerfen von Kaugummi, Kippe oder Kaffeebecher – so die Täterin oder der Täter inflagranti erwischt wird – mit Verwarngeldern ab 35 Euro. "Genauso viel wie verbotenes Taubenfüttern kostet", sagt eine Polizeisprecherin.

Die Mitarbeiter des Münchner Baureferats überwachen wiederum die Isarufer, Münchner Seen und Parks. Sie haben allerdings keine sogenannten hoheitlichen Aufgabe, dürfen keine Personalien feststellen und keine Verwarn- oder Bußgelder aussprechen. In besonders schweren Fällen bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Polizei zu rufen. Baureferats-Pressesprecherin Dagmar Rümenapf: "Wir sprechen die Menschen an, ermahnen und appellieren an ihre Vernunft. Das klappt meist ganz gut."

