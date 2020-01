Burgfrieden bei Elena und Danni Dschungelcamp 2020: Marco Cerullo ist das erste Zuschauer-Opfer

"Das große Genöle", so der Name der Challenge, stellte das Allgemeinwissen und natürlich die Hemmschwelle der beiden Damen auf die Probe. Die richtigen Antworten auf so harte Nüsse wie "Wie heißen der kleine Bruder von Prinz William und dessen Frau?" mussten die zwei in Form von Schildern finden, die sie aus Behältern jedweden Ekelgrades pulen sollten - Elena aufrecht auf einer Plattform, Danni auf einer rotierenden Scheibe geschnallt. Es drehte sich also wieder einmal alles um die Witwe von Jens Büchner.