Der Diesel-Skandal hat Folgen - Händler bringen Autos nicht mehr los, der Markt für Gebrauchte ist eingebrochen, die Fahrzeuge verlieren stark an Wert. Ist der Diesel am Ende? Was raten Sie Besitzern?

Wir brauchen den Diesel mit seinem hoch entwickelten und effizienten Motor. Im ländlichen Raum ist er für Pendler und Handwerker unverzichtbar. Aber wir brauchen auch neue Antriebstechnologien. Deswegen fördern wir technologieoffen von der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie bis zur Elektromobilität.

Ist die Privilegierung des Diesels bei der Mineralölsteuer angesichts der Umweltbelastung noch zu rechtfertigen?

Definitiv, der Diesel ist nicht nur ein effizienter und damit umweltfreundlicher Verbrennungsmotor, sondern inzwischen auch sehr sauber. Wir haben eine Reduzierung der Schadstoffe um 70 Prozent und des Verbrauchs um 40 Prozent in den letzten Jahren erreicht. Auch beim CO2-Ausstoß ist der Diesel deutlich klima- und umweltfreundlicher als der Benzinmotor.

Kommunen, die ihre Omnibus-Flotte auf E-Busse umrüsten wollen, klagen, dass es keine deutschen Hersteller gibt. Wurde das Thema verpennt?

Ich appelliere an die deutschen Hersteller, rasch massenfähige Produkte in diesem Bereich zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Alternative Antriebe werden gerade im ÖPNV oder beispielsweise bei den Flotten der Polizei und Paketdienste immer stärker nachgefragt. Erst zuletzt habe ich Förderbescheide in Höhe von 20 Millionen Euro für die Anschaffung von rund 2000 E-Fahrzeugen übergeben.

Scheuer: Dass zuwenig gebaut wird, liegt nicht am Geld

Müssen die Städte eine radikale Verkehrswende einleiten? Privilegierung abgasarmer Autos? Autofreie, fahrradgerechte Innenstädte?

Wir werden schon in naher Zukunft ein ganz neues System des Verkehrsmanagements erleben, auch durch die Verzahnung von Mobilität und Digitalisierung. Es gibt bereits heute viele innovative Ansätze, um Mobilität neu zu organisieren.

Ihr Haus hat einen gewaltigen Investitions-Etat, allein in diesem Jahr stehen 16,8 Milliarden zur Verfügung. Sind die Behörden wie die Bauwirtschaft überhaupt in der Lage, dieses Geld auszugeben?

Wir haben eine Verstetigung der Investitionen, das unterscheidet uns von früheren Jahren, als eher der Mangel verwaltet wurde. So können wir der Bauindustrie Planungssicherheit geben. Aber in der Tat müssen wir besser werden, was die Umsetzung angeht. Es liegt nicht am Geld, aber momentan an den nicht überall vorhandenen Kapazitäten.

Sie sind auch für den Ausbau der digitalen Infrastruktur zuständig, dafür stehen in diesem Jahr 116 Millionen Euro zur Verfügung. Ist es überhaupt noch sinnvoll, die Verlegung technisch veralteter Kupferkabel zu fördern, oder sollte man nicht unverzüglich nur noch leistungsfähigere Glasfaserkabel bezuschussen?

Bei der Versorgung mit 50 Megabit pro Sekunde haben wir mittlerweile eine Abdeckung von über 80 Prozent und sind nun dabei, sehr schnell große Teile des Landes gigabit-fähig machen zu können. Das Problem ist der ländliche Raum, die letzten fünf bis zehn Prozent der Abdeckung. Bis 2025 soll es Gigabit-Netze flächendeckend in Deutschland geben.

Ist nicht gerade für die strukturschwachen Räume eine Versorgung auf dem aktuellen Stand der Technik unumgänglich, damit sie nicht noch weiter abgehängt werden?

Schnelles Internet gehört heute zur Grundausstattung. Wir müssen es den Bürgerinnen und Bürgern anbieten, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die Arbeitswelt verändert sich derzeit dramatisch. Aber auch Angebote wie die Telemedizin sind gerade für den ländlichen Raum besonders wichtig.

Also ohne schnelles Internet keine Heimat?

Ja, so ist es.

Noch kurz zur Maut: Die Infrastrukturabgabe liegt derzeit auf Eis. Wird sie kommen - und ab wann?

Die Maut kommt. Wir sind in der technischen und organisatorischen Umsetzung. Auf jeden Fall wollen wir die Pkw-Maut in dieser Legislaturperiode zum Laufen bringen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran.