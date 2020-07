Florian Post holte bei letzter Bundestagswahl 26 Prozent Erststimmen

Nun war diese Bewerbung aus Berlin schon eine Überraschung für die Genossen. Immerhin gehört Florian Post zu den bekanntesten SPD-Gesichtern in München, schon deshalb, weil er gern durch Querschläge gegen die eigenen Leute auffällt, in München wie in Berlin.