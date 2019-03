Prüfung von Verboten auf europäischer und nationaler Ebene

Der Bundesrat will für diesen Fall die Bundesregierung in die Pflicht nehmen, um auf europäischer Ebene auf ein Verbot hinzuwirken. Aber auch nationale Verbote oder Produktbeschränkungen aus Gründen des Gewässer-, Meeres- und Gesundheitsschutzes möchte der Bundesrat von der Bundesregierung prüfen lassen. Herrmann lobte die bestehende, freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen zur Verringerung von Mikroplastik in den Produkten, weil sie bereits zu einem Rückgang kleinster Plastikpartikel in Kosmetika und Pflegeprodukten geführt habe.