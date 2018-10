München - Blonde Haare, durchtrainiert, blaugrüne Augen und ein umwerfendes Lächeln – so stand ein Bundespolizist am Montag im dichtesten Wiesn-Getümmel am Münchner Hauptbahnhof vor einer 27-Jährigen. Schon war’s um die Frau aus dem Landkreis Traunstein geschehen. Sie verliebte sich Hals über Kopf in den feschen Polizist. Hin und weg sei sie gewesen, aber sie habe sich nicht getraut, den Beamten mit den hübschen Augen anzusprechen. Nur Blicke habe sie ihm zugeworfen, die, so glaubt die 27-Jährige zumindest, der Polizist sogar erwidert habe.