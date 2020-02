Timo Werner untröstlich wegen vergebener Torchancen

Werner wiederum musste am Sonntag Spott anderer Art über sich ergehen lassen. Des Öfteren war er schon als "Chancentod" belächelt worden, am Sonntag ließ er nach der Pause zwei dicke Gelegenheiten ungenutzt. Freistehend vor Neuer vergab der Nationalstürmer, der unverändert als Neuzugang beim deutschen Rekordmeister gehandelt wird. "In so einem Spiel muss man solche Bälle reinmachen", sagte der 23-Jährige.