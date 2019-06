Felix Uduokhai bei der U21-EM

Doch: Daraus wird erstmal nichts! Ausgerechnet in einer Situation, in der die Sechzger (mal wieder) dringend Geld bräuchten. Denn: Wie die AZ erfuhr, hat sich der 21-Jährige für einen Verbleib in Niedersachsen entschieden, nachdem es ein klärendes Gespräch mit VfL-Manager Jörg Schmadtke gab - und dieser ihm versicherte, dass in Wolfsburg künftig auf ihn gebaut werde.