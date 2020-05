Bundesliga-Neustart mit Ruhrpott-Derby

An diesem Wochenende nimmt die Liga wieder den Betrieb auf. Topspiel ist das Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke. "Das wird nicht nur eine Werbung für unseren Fußball, für die Bundesliga, sondern für das ganze Land und insbesondere für die deutsche Politik, die das mit ihrem sehr guten Vorgehen erst möglich gemacht hat. Als ich ein junger Bursche war, war 'Made in Germany' ein Markenzeichen. Das ging in den letzten Jahren etwas verloren. Der Re-Start der Bundesliga zeigt auch: 'Made in Germany' ist wieder ein absolutes Gütesiegel", meinte der 64-Jährige.