FC Bayern muss gegen Schalke ran

Nach dem 4:0-Sieg zum Rückrundenauftakt gegen Hertha BSC trifft der FC Bayern im Bundesliga-Topspiel auf Schalke 04. Die Königsblauen, die als Tabellenfünfter aktuell drei Punkte weniger auf dem Konto haben als die Bayern, überzeugten vergangenes Wochenende ebenfalls: Gegen Meisterschaftskandidat Borussia Mönchengladbach gewann Schalke mit 2:0.

Als Tabellenzweiter gilt es für das Team von Hansi Flick mit einem Sieg weiter Druck auf Spitzenreiter RB Leipzig auszuüben.

Odriozola-Einsatz offen, Kimmich kehrt zurück

Ob Bayerns Neuzugang Àlvaro Odriozola bereits am Samstag sein Bundesliga-Debüt feiert, ließ Hansi Flick am Freitag noch offen. "Er macht einen guten Eindruck, ist ein guter Typ", sagte der Bayern Coach auf der Pressekonferenz. "Ich lasse mir einen Einsatz bis zum Ende offen."

Joshua Kimmich kehrt nach seiner Gelbsperre wieder in die Startelf zurück. "Er wird am Samstag wieder von Beginn an spielen, auf welcher Position, lasse ich mir noch offen", erklärte Flick.