Robbéry-Abschied mit Meister-Schale?

Fußball-Deutschland schaut am Samstagnachmittag nach München: Ein Punkt reicht dem FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt zur siebten Meisterschaft in Folge, es wäre bereits die 29. in der Geschichte.

Natürlich wolle man Meister werden, betonte Trainer Niko Kovac am Donnerstag vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub. Man habe immer an die Chance gehofft, selbst während der schwierigen Phase im Herbst: "Jetzt haben wir sie und wir wollen sie nutzen."

Doch am Samstag geht es um noch mehr als die Meisterschaft: Mit Arjen Robben und Franck Ribéry bestreiten zwei Vereinslegenden ihr letztes Heimspiel in der Allianz Arena, eine Einsatzgarantie gab es von Niko Kovac allerdings nicht. "Ich werde Ihnen nicht sagen, wer spielt. Ich lasse Sie dabei ein bisschen im Nebel. Ich weiß, dass jeder spielen will", gab der Kroate zu Verstehen.

Beim FC Bayern herrscht große Unruhe

Kovac weiß genau: Patzen ist am Samstag verboten! Schon zuletzt weigerten sich die Bayern-Bosse, dem 47-Jährigen eine Jobgarantie auszustellen. Neben der Meisterschaft haben die Bayern noch die Möglichkeit zum Sieg im DFB Pokal. Ein Gewinn des Doubles würde die Situation für Kovac womöglich ein Stück weit einfacher machen.