Bundesliga im Liveticker FC Bayern gegen RB Leipzig: Duell der Tabellennachbarn

FC Bayern gegen RB Leipzig: Wer bleibt oben dabei?

Der FC Bayern, derzeit Tabellendritter, empfängt am Mittwochabend das Team von RB Leipzig, das aktuell auf dem vierten Rang steht. Die Sachsen haben mit 28 Punkten zwei Zähler weniger als der deutsche Rekordmeister. Wenn die Bayern nicht den Anschluss an den Tabellenführer aus Dortmund (39 Punkte) verlieren wollten, muss ein Sieg in der Allianz Arena her.

Die Bayern haben sich nach ihrer Krise wieder gefangen – gegen Bremen (2:1), Nürnberg (3:0) und Hannover (4:0) gab es zuletzt drei Bundesliga-Siege in Serie. Mit den Leipzigern wartet jetzt allerdings ein weitaus größeres Kaliber auf die Mannschaft von Trainer Niko Kovac.

Leipzig mit gefährlichem Sturmduo

Vor allem der Angriff der "Roten Bullen" zeigt sich in der bisherigen Saison in sehr guter Form. DFB-Stürmer Timo Werner kommt auf zehn Tore und drei Assists, sein Angriffspartner Yussuf Poulsen erzielte acht Treffer und legte vier auf. Bayerns bester Scorer, Robert Lewandowski, kommt auf zehn Tore und fünf Vorlagen. Erst weit dahinter folgt dann mit Joshua Kimmich (1 Tor, 8 Assists) der nächste Bayern-Star.