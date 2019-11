Bis auf die Langzeitverletzten Niklas Süle und Lucas Hernández, sowie den rotgesperrten Jérôme Boateng, kann Flick gegen Dortmund personell aus dem Vollen schöpfen. Man darf gespannt sein, ob Flick wie schon gegen Piräus mit David Alaba und Javí Martinez in der Inneverteidigung startet. Traut sich der Interimstrainer auch in so einem großen Spiel auf Philippe Coutinho zu verzichten? Mit einem Erfolgserlebnis gegen den BVB könnten die Bayern-Stars Wiedergutmachung für die 1:5-Klatsche in Frankfurt leisten.

