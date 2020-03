In München kam es in dieser Woche bereits zu Vorfällen, in denen Feierwütige Beamte angehustet und angespuckt haben. Am Mittwoch wurden drei Münchner aufgefordert, einen Spielplatz zu verlassen. Sie reagierten uneinsichtig und husteten in Richtung der Polizisten. Auch am Freitag wurden Beamte von zwei Partygängern angehustet und angespuckt.