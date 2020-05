Alte Akademie: Innenhof wird Piazza mit Gastronomie

In der Mitteilung heißt es, es erfolge "eine Ertüchtigung der Fundamente unter archäologischer Begleitung", etwa zum Schutz eines Bodendenkmals aus dem 15. Jahrhundert. Anschließend soll der Rückbau der Rohbaustruktur stattfinden. Parallel werden in dem historischen Teil der Alten Akademie einzelne Deckenfelder zurückgebaut, der Dachstuhl erneuert und die Bestandsfenster saniert. Mit Abschluss der Rohbauarbeiten ab Mitte 2022 beginnen die Ausbauarbeiten bis zur Übergabe an die Mieter im Jahr 2023 – so zumindest bisher der offizielle Zeitplan von Signa.