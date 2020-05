München - Die neue grün-rote Stadtspitze in München unter Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) steht: Katrin Habenschaden von den Grünen wurde am Montag in der konstituierenden Sitzung des Stadtrats mit 45 von 49 gültigen Stimmen zur zweiten Bürgermeisterin gewählt. Verena Dietl vom Koalitionspartner SPD wurde mit 46 von 50 gültigen Stimmen dritte Bürgermeisterin.