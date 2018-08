Dieses 3D-Modell will Holo Light nun für die Computerbrille aufarbeiten. Stadtplanung könnte in Zukunft dann ganz anders funktionieren. Denn ob sich ein neues Haus in seine Umgebung einfügt oder nicht, könnte man mit der neuen Software schon vorab prüfen. Computerbrille auf, das geplante Haus im 3D-Modell an die gewünschte Stelle schieben, und einfach mit ein paar Fingerklicks größer oder kleiner ziehen. Et voilà: Schon hat man eine bessere Vorstellung.