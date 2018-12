München - Privates Feuerwerk verbieten? Diese Frage macht gerade in den Münchner Bürgerversammlungen die Runde. Eine Bürgerinitiative setzt sich für ein flächendeckendes Verbot in München ein. In zwölf Bürgerversammlungen wurden entsprechende Anträge gestellt. Nur in drei davon wurden die Anträge abgelehnt – in allen anderen angenommen.