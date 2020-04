Am Nachmittag des gleichen Tages, nur wenige Stunden nach der Attacke, saß der 17-Jährige im Hinterhof des Hauses auf einer Parkbank. Der 19-jährige Täter kam nochmal vorbei und schlug wieder auf ihn ein. Dabei behauptete er erneut, dass der 17-Jährige seine Scheibe eingeschlagen habe. Im Hintergrund befanden sich weitere Jugendliche, die anschließend mit dem Schläger weggingen. Wenig später verließ das Opfer den Hinterhof, wo er erneut auf den 19-Jährige sowie einen seiner Begleiter traf. Dabei forderte der Ältere nochmals, dass er den entstandenen Schaden an der Scheibe begleichen solle. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, trat ihm der 17-jährige Begleiter in die Rippen.