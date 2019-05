An einem Nachmittag im Juni 2016 hatte Siegward Saße beobachtet, wie ein Mann in einem Park in Aubing mit beiden Händen auf seine damals zwölfjährige Tochter einschlug. Der 40-jährige Beno C. (Name geändert), der zuletzt als Security-Mann gearbeitet hatte, wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und Vergewaltigung angeklagt.