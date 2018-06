Ottobrunn - Klartext von Joachim Herrmann: Bayerns Innenminister findet nach dem Angriff auf eine Notärztin in Ottobrunn deutliche Worte. "In unserem Land Schutz und Sicherheit zu suchen und gleichzeitig in einem Anfall blinder Aggression unsere Rettungskräfte anzugreifen, geht gar nicht", so der 61-Jährige in einem offiziellen Statement.