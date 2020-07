Dayton - Es ist eine traurige Nachricht, die Jim Galyon zu verkünden hat: Seine beiden Brüder, Ronnie und Donnie, seien in einem Hospiz in der Stadt Dayton (US-Bundesstaat Ohio) im Alter von 68 Jahren gestorben, erzählte er vor wenigen Tagen dem Sender "Whio TV". Was für viele vielleicht nicht nach einem besonders hohen Alter klingen mag, ist für Ronnie und Donnie Galyon eine Sensation.