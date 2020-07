Zeit seines Lebens pflegte Georg Ratzinger ein enges Verhältnis zu seinem Bruder, mit dem er noch vor wenigen Tagen gemeinsam in seiner Wohnung in der Regensburger Luzengasse die Messe feierte. So sollen die beiden nahezu täglich mehrere Stunden telefoniert haben. Aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes von Georg Ratzinger sei dies in jüngster Vergangenheit allerdings leider nicht mehr möglich gewesen. Ratzinger war fast vollständig erblindet und bettlägerig.