Klum hatte unlängst mit einem Video, in dem sich die beiden mit einer Glasscheibe zwischen ihren Lippen "küssten", deutlich gemacht, wie wichtig es in diesen Zeiten ist, auch den Liebsten nicht zu nahe zu kommen. Dazu schrieb sie unter anderem: "Ich war die ganze Woche krank. [...] So sehr ich mich danach sehne, ihn zu umarmen und zu küssen, ist es wichtig, das Richtige zu tun."