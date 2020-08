München - Es war nahezu eine Nacht-und-Nebel-Aktion: Binnen eines Tages, so schildert es das Bayerische Rote Kreuz (BRK), habe die Staatsregierung die Hilfsorganisationen damit beauftragt, fünf Corona-Teststationen – an drei Rastanlagen an der A 3, A 8 und A 93 sowie an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg – aus dem Boden zu stampfen. Auch an den Flughäfen waren Hilfsorganisationen im Einsatz.