Brief an Boulevardzeitungen Diesen Kampf führen Harry und Meghan weiter

Prinz Harry (35) und seine Frau Meghan (38) verschärfen offenbar den Kampf gegen britische Boulevardzeitungen. Per Brief habe das Paar, das nun in Los Angeles lebt und nicht mehr für die Königsfamilie arbeitet, die Zusammenarbeit mit vier großen Blättern aufgekündigt, berichtet unter anderem der "Guardian". Das Schreiben ging demnach an "The Sun", "Daily Mail", "Daily Express" und "Daily Mirror". Kontakt zu den Zeitungen soll es nur noch über die Anwälte geben, sollte dies nötig sein, heißt es.