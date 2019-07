Brettern in der Wüste Tom Kaulitz gibt am Junggesellenabschied Vollgas

Bill Kaulitz filmte sich und seine Kumpanen bei einer actionreichen Buggyfahrt. Mit den kleinen Flitzern bretterten sie bei strahlendem Sonnenschein durch die öde Landschaft und ließen ordentlich Sand aufwirbeln. Bereits am Mittwoch postete der Tokio-Hotel-Frontmann Eindrücke vom Flug in die Wüste. Und anscheinend ist noch mehr geplant: "Toms Bachelor Night 2", schreibt Bill Kaulitz zum jüngsten Selfie, das er ebenfalls via Instagram Story teilte.