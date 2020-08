Trudering - Nur knapp sind die Bewohner einer Wohnsiedlung in Trudering nach Feuerwehrangaben einem Hausbrand entkommen. Am Samstagmorgen hatte sich ein Nachbarsbub in dem Wohnhaus nebenan eingefunden: Er und der Hausbesitzer bastelten gern gemeinsam im Keller an motorbetriebenen Modellfliegern herum.