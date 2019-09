"Wir haben uns zusammengetan", erklärt Georg Schneider von Schneider Weisse und stellt gleich klar: "Wir sind natürlich Konkurrenten – und werden das auch in Zukunft bleiben." Was ist also neu? Die drei Traditionsbrauer haben zusammen ein Qualitätssiegel für Weißbier entwickelt. In Zukunft wollen die Brauereien unter dem Siegel ihre Vorzüge zusammen bewerben. Auch im Getränkemarkt soll man ein Tragerl mit den Flaschen von den drei Brauereien kaufen können.