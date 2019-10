Dreiquartel-Maß beschäftigt die Staatsanwaltschaft

Seine Argumentation: Die Brauereien lassen keine drei Füllstriche auf die Maßkrüge drucken, um schlecht gefüllte Biere nicht so leicht erkennbar zu machen. Und in den Brauereiboxen würden Schaumige ausgeschenkt, die auch als Schaumige abgerechnet würden, was eine Ungleichbehandlung wäre.