Franck Ribéry: "Geld bekomme ich überall"

"Ich möchte noch zwei Jahre spielen. Geld bekomme ich überall. Es geht vielmehr um die Herausforderung. Ich stehe vor einer wichtigen Entscheidung. Ich darf nicht an mich denken, sondern an meine Frau und meine fünf Kinder", sagte der Außenangreifer der französischen "L'Equipe": "Mein letztes Tor für die Bayern hat etwas in mir ausgelöst. Ich fühle, dass ich immer noch in der Lage bin, eine schöne Herausforderung anzunehmen. Ich brauche immer noch das Adrenalin."